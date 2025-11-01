Скидки
Арина Соболенко получила трофей за окончание сезона в ранге первой ракетки мира

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко получила кубок за окончание сезона-2025 в статусе первой ракетки мира. Торжественное вручение награды прошло перед стартом Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Соболенко завершит 2025 год на первой позиции, даже если проиграет все матчи группового этапа на Итоговом. Второе место по итогам сезона останется за шестикратной чемпионкой мэйджоров Игой Швёнтек из Польши.

В текущем сезоне Арина Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия).

