Теннис

«Не слишком высокие». Гауфф — об ожиданиях от Итогового турнира WTA — 2025

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, меняется ли её восприятие Итогового турнира WTA из-за того, что она является действующей чемпионкой соревнований.

– Ты возвращаешься сюда в статусе действующей чемпионки. Чувствуется ли это как-то по-другому?
— Не особо. Я понимаю, что уже давно никто не защищал титул, и, конечно, я надеюсь, что смогу стать той, кому это удастся. Но если нет — ничего страшного. Когда ты играешь на этом турнире, особенно против восьми лучших теннисисток мира, ожидания, по крайней мере у меня, не слишком высокие. Я уже играла пару раз на Итоговых турнирах WTA и выступала не слишком удачно, поэтому знаю, насколько это тяжело. И не ожидаю, что в этом году будет легче только потому, что я выиграла в прошлом, – сказала Гауфф в интервью Sky Sports.

