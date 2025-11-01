Скидки
«Он фаворит на бумаге». Оже-Альяссим — о предстоящем финале с Синнером в Париже

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от финального матча «Мастерса» в Париже с итальянцем Янником Синнером.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Феликс, в финале тебе предстоит сыграть с Янником, у вас равный счёт личных встреч — 2-2. Думаешь, медленные покрытия будут тебе на руку?
– Да, у нас 2-2, но, если честно, он фаворит на бумаге. В Нью-Йорке мы сыграли хороший матч, действительно высокий уровень тенниса, но он всё равно оказался сильнее. Первые мои победы были ещё до того, как он стал тем самым Янником (улыбается). Тогда он был ещё молод, и с тех пор сильно прибавил.

Играть с ним всегда приятно — он заставляет быть максимально собранным тактически и выполнять свой план почти идеально, чтобы выиграть. Нужно быть готовым показать лучший теннис и не допускать лёгких ошибок. Я постараюсь сделать это и победить, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции после полуфинального матча турнира.

