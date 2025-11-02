Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итоговый турнир WTA — 2025: результаты матчей 1 ноября

Итоговый турнир WTA — 2025: результаты матчей 1 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 1 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал розыгрыш Итогового турнира WTA – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня соревнований в одиночном и парном разрядах турнира.

Теннис. Итоговый турнир – WTA. Результаты матчей 1 ноября

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс:

Парный разряд

Группа Мартины Навратиловой:

  • Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) – Айша Муххамад/Дени Схурс (США/Нидерланды, 8) – 6:3, 6:3;
  • Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) – Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 6) – 6:1, 5:7, 0:1 [5:10].

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований в одиночном разряде турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем парном турнире победу одержал дуэт канадки Габриэлы Дабровски и представительницы Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Таблица Итогового турнира WTA (одиночный разряд)
Календарь Итогового турнира WTA (одиночный разряд)
Таблица Итогового турнира WTA (парный разряд)
Календарь Итогового турнира WTA (парный разряд)
Материалы по теме
4 топ-матча воскресенья в теннисе: Соболенко, Гауфф и МиДи на Итоговом турнире WTA
4 топ-матча воскресенья в теннисе: Соболенко, Гауфф и МиДи на Итоговом турнире WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android