Итоговый турнир WTA — 2025: результаты матчей 1 ноября

Вчера, 1 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал розыгрыш Итогового турнира WTA – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня соревнований в одиночном и парном разрядах турнира.

Теннис. Итоговый турнир – WTA. Результаты матчей 1 ноября

Одиночный разряд

Группа Серены Уильямс:

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Мэдисон Киз (США, 6) – 6:1, 6:2;

Аманда Анисимова (США, 4) – Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – 3:6, 1:6.

Парный разряд

Группа Мартины Навратиловой:

Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) – Айша Муххамад/Дени Схурс (США/Нидерланды, 8) – 6:3, 6:3;

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) – Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 6) – 6:1, 5:7, 0:1 [5:10].

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований в одиночном разряде турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем парном турнире победу одержал дуэт канадки Габриэлы Дабровски и представительницы Новой Зеландии Эрин Рутлифф.