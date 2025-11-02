Зверев — о разгроме от Синнера: сильно распухла лодыжка после матча с Медведевым

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своём физическом состоянии после разгромного поражения от второго номера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 0:6, 1:6.
«К сожалению, моя лодыжка сильно распухла после матча с Медведевым. Против Синнера у тебя нет шансов, если ты не выкладываешься на все 100% и не играешь в свой лучший теннис, и сегодня это было очевидно. Я не мог нормально двигаться и не мог оптимально подавать, а это очень важно против него.
Сейчас я полечу в Мюнхен к врачу, который прооперировал мою лодыжку, чтобы пройти лечение. Надеюсь, смогу быть в Турине (на Итоговом турнире. — Прим. «Чемпионата»), даже если придётся играть на уколах», — приводит слова Зверева Punto de Break.
