Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — о разгроме от Синнера: сильно распухла лодыжка после матча с Медведевым

Зверев — о разгроме от Синнера: сильно распухла лодыжка после матча с Медведевым
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своём физическом состоянии после разгромного поражения от второго номера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 0:6, 1:6.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«К сожалению, моя лодыжка сильно распухла после матча с Медведевым. Против Синнера у тебя нет шансов, если ты не выкладываешься на все 100% и не играешь в свой лучший теннис, и сегодня это было очевидно. Я не мог нормально двигаться и не мог оптимально подавать, а это очень важно против него.

Сейчас я полечу в Мюнхен к врачу, который прооперировал мою лодыжку, чтобы пройти лечение. Надеюсь, смогу быть в Турине (на Итоговом турнире. — Прим. «Чемпионата»), даже если придётся играть на уколах», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Материалы по теме
«Он испытывал физические трудности». Синнер — о матче со Зверевым в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android