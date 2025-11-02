Скидки
Швёнтек — об игре с мощными теннисистками: в этом действительно прибавила

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, над чем она старалась работать на протяжении всего сезона, чтобы хорошо играть с мощными игроками. Швёнтек с победы стартовала на Итоговом турнире WTA – 2025, обыграв американку Мэдисон Киз (6:1, 6:3).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
— Ты очень здорово меняешь направление мяча, даже против такой мощной нападающей, как Мэдисон Киз. Впереди у тебя ещё две теннисистки, которые тоже сильно бьют по мячу. Что ты делаешь, чтобы так хорошо переходить из обороны в атаку?
— Честно говоря, это то, над чем я работала весь сезон. Можно сказать, это была одна из целей, которую мы поставили с Вимом Фиссетом, — научиться лучше справляться с быстрыми ударами и возвращать сильные подачи. Думаю, в этом я действительно прибавила, и сейчас просто стараюсь использовать это в игре. Но каждая соперница в группе, даже если они все играют быстро и плоско, всё равно имеет свой стиль. Мне нужно уметь адаптироваться. Нельзя просто повторить то, что сработало сегодня, ведь каждый матч разный. Но я очень довольна своей игрой, сегодня хочу просто насладиться этим моментом, а завтра — начать подготовку к следующему матчу, – сказала Швёнтек в интервью Tennis Channel.

