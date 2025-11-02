Павлюченкова: очень люблю ругаться матом на нашем родном языке. Но сейчас $ 4 тыс. штраф

48-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о наказаниях за ругательства на теннисных турнирах.

«На турнирах «Большого шлема» ввели штрафы за ругательства. А я очень люблю ругаться матом, и это часто происходит на нашем родном языке, но судьи на вышке уже все слова знают. Теперь минимум $ 4 тыс. штраф.

Один раз я просто заорала, но это было на английском. И получила штраф $ 4 тыс. Я просто не могла поверить, мне дико было жалко. Я начала писать апелляцию, говорю: «В смысле?» Во-первых, я играла на 11-м корте. Кто вообще смотрит этот матч? Там было десять зрителей. В общем, за любое слово – минимум $ 4 тыс. Очень строго», — сказала Павлюченкова в видео на YouTube-канале «КОРОБКА».