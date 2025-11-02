Рыбакина — об ожиданиях от турнира в Эр-Рияде: надеюсь, смогу пройти как можно дальше

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, изменились ли её ожиданиями от Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) после первой победы на соревнованиях. В стартовом матче турнира Рыбакина была сильнее американки Аманды Анисимовой (6:3, 6:1).
– На пресс-конференции ты говорила, что подходишь к турниру без ожиданий. Есть ли теперь какие-то, после первой победы и чувства лёгкости?
— Конечно, в каждом матче я хочу победить, но понимаю, что соперники очень сильные, каждый день игра по-своему. Я постараюсь продолжать делать то, что получилось сегодня, и, надеюсь, смогу пройти как можно дальше.
– Какие у тебя ожидания от всего этого турнира? Ты просто улучшаешь свою игру матч за матчем или уже думаешь о том, как далеко сможешь пройти и с кем сыграть?
— Думаю, сейчас важно ещё немного совершенствоваться. Честно говоря, это хороший тест перед предсезонной подготовкой — понимаешь, над чем нужно работать и где реально требуется улучшение. Да, это точно полезный тест. В то же время я хочу показать максимум, на что способна. И я думаю, что в этом году я лучше подготовлена к турниру, чем в предыдущем, ведь тогда я не играла два месяца и те соревнования стали для меня первыми после двух недель подготовки, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.
