«Потрясающее чувство». Швёнтек — о разгромных победах над соперницами

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек высказалась о разгромных победах над теннисистками WTA-тура.

– Не скучно ли вот так быстро и уверенно обыгрывать соперниц?

– Нет. Это потрясающее чувство, когда всё получается и твоя работа приносит результат. В теннисе не всегда удаётся добиться подобного состояния. Стараюсь просто наслаждаться моментом, понимать, что сработало, и повторять это в следующих матчах, – сказала Швёнтек в интервью Tennis Channel.

Швёнтек с победы стартовала в розыгрыше Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв американку Мэдисон Киз (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.