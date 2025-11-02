Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 2 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 2 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Расписание матчей на 2 ноября (время московское):

17:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 8).

18:30. Кори Гауфф (США, 3) — Джессика Пегула (США, 5).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хубер. Расписание матчей на 2 ноября (время московское):

15:00. Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 3) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5).

(Россия, 5). 20:00. Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия, 2) — Тимя Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7).

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября.