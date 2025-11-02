Оже-Альяссим — Синнер: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Париже

Сегодня, 2 ноября, завершится мужской хардовый турнир категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче за титул встретятся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и канадец Феликс Оже-Альяссим. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч равный — 2-2. При этом Феликс свои две победы одержал ещё в 2022 году, а вот Янник был сильнее летом этого года, в четвертьфинале Цинциннати (6:0, 6:2) и в полуфинале US Open (6:1, 3:6, 6:3, 6:4).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.