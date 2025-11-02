Андреева/Шнайдер — Дабровски/Рутлифф: где смотреть, во сколько начнётся матч в Эр-Рияде
Поделиться
Сегодня, 2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер рейтинга) сыграет с канадско-новозеландским дуэтом Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (третий номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 15:00 мск. Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в текстовой трансляции «Чемпионата».
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
10:03
-
09:49
-
09:44
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
00:56
-
00:49
-
00:34
-
00:14
-
00:11
- 1 ноября 2025
-
23:29
-
23:04
-
23:02
-
22:46
-
22:45
-
22:31
-
22:12
-
21:39
-
21:27
-
21:21
-
21:18
-
21:04
-
20:48
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
20:13
-
20:08
-
19:41
-
19:31
-
19:24
-
19:18
-
18:36
-
18:24