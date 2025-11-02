Андреева/Шнайдер — Дабровски/Рутлифф: где смотреть, во сколько начнётся матч в Эр-Рияде

Сегодня, 2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер рейтинга) сыграет с канадско-новозеландским дуэтом Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (третий номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 15:00 мск. Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в текстовой трансляции «Чемпионата».

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.