Андреева/Шнайдер — Дабровски/Рутлифф: онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 15:00 мск

Сегодня, 2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер рейтинга) сыграет с представительницей Канады Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф (третий номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф, начало которого запланировано на 15:00 по московскому времени.
Андреева и Шнайдер ведут 2-0 по личным встречам. Они выиграли в этом году на харде во втором круге Дохи (6:2, 6:1) и на грунте в четвертьфинале Рима (6:2, 4:6, [11:9]), уйдя в концовке с тройного матчбола.
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований являются Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.
