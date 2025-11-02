Андреева/Шнайдер — Дабровски/Рутлифф: онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 15:00 мск

Скидки
Андреева/Шнайдер — Дабровски/Рутлифф: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде начнётся не ранее 15:00 мск

Комментарии

Сегодня, 2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер рейтинга) сыграет с представительницей Канады Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф (третий номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф, начало которого запланировано на 15:00 по московскому времени.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Андреева и Шнайдер ведут 2-0 по личным встречам. Они выиграли в этом году на харде во втором круге Дохи (6:2, 6:1) и на грунте в четвертьфинале Рима (6:2, 4:6, [11:9]), уйдя в концовке с тройного матчбола.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований являются Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.

Таблица парного разряда Итогового турнира WTA
Календарь парного разряда Итогового турнира WTA
