Как выступят Мирра Андреева и Диана Шнайдер на Итоговом чемпионате WTA?

Сегодня, 2 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. Своё выступление на турнире начнёт российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

Андреева и Шнайдер попали в группу имени Лизель Хубер. Россиянки сыграют с дуэтами Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд, Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф и Тимя Бабош/Луиза Стефани.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.