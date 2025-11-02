Приданкина стала чемпионкой турнира WTA-250 в Цзюцзяне в парном разряде

Российская теннисистка Елена Приданкина в паре с американкой Куинн Глисон выиграла турнир WTA-250 в Цзюцзяне (Китай), одержав победу в финальном матче над россиянкой Екатериной Овчаренко и британкой Эмили Уэбли-Смит со счётом 6:4, 2:6, 1:0 [10:6].

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Приданкина и Глисон выполнили одну подачу навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из семи. Пара Овчаренко/Уэбли-Смит сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Соревнования в парном разряде турнира в Цзюцзяне прошли с 28 октября по 2 ноября.