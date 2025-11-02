Минаев — Бублику: ты своей игрой делаешь счастливыми миллионы зрителей
Известный журналист и писатель Сергей Минаев оценил выступление представителя Казахстана Александра Бублика на турнире категории «Мастерс» в Париже. Игрок в полуфинале потерпел поражение от 10-го номера ATP канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7 (3:7), 4:6.
Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
16
Александр Бублик
А. Бублик
«Саш, спасибо за неделю кайфа. Ты своей игрой делаешь счастливыми миллионы зрителей. Это был невероятный спектакль. Спасибо тебе за него», — написал Минаев на своей странице в социальных сетях.
Отметим, Бублик впервые в карьере добрался до полуфинала турнира категории «Мастерс». В финале парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с Янником Синнером (Италия).
