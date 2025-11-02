Скидки
Минаев — Бублику: ты своей игрой делаешь счастливыми миллионы зрителей

Известный журналист и писатель Сергей Минаев оценил выступление представителя Казахстана Александра Бублика на турнире категории «Мастерс» в Париже. Игрок в полуфинале потерпел поражение от 10-го номера ATP канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Саш, спасибо за неделю кайфа. Ты своей игрой делаешь счастливыми миллионы зрителей. Это был невероятный спектакль. Спасибо тебе за него», — написал Минаев на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Бублик впервые в карьере добрался до полуфинала турнира категории «Мастерс». В финале парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с Янником Синнером (Италия).

