Соболенко — Паолини: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде начнётся не ранее 17:00 мск

Сегодня, 2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграет первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и итальянка Жасмин Паолини (восьмой номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Жасмин Паолини, начало которого запланировано на 17:00 по московскому времени.

Соболенко ведёт 5-1 по личным встречам. Единственную победу Паолини одержала во втором круге Индиан-Уэллса-2022. На счету Соболенко, в том числе, победа в матче в группе Итогового чемпионата в прошлом году (6:3, 7:5). Также белоруска дважды победила Жасмин в текущем сезоне — в полуфиналах Майами (хард) и Штутгарта (грунт в зале).

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.