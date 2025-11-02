Скидки
Оже-Альяссим — Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 2 ноября, завершится мужской хардовый турнир категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче за титул встретятся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и канадец Феликс Оже-Альяссим. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, который начнётся в 17:00 по московскому времени.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Счёт личных встреч равный — 2-2. При этом Феликс свои две победы одержал ещё в 2022 году, а вот Янник был сильнее летом этого года, в четвертьфинале Цинциннати (6:0, 6:2) и в полуфинале US Open (6:1, 3:6, 6:3, 6:4).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

