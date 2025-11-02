Скидки
Экс первая ракетка мира Бопанна объявил о завершении карьеры

Экс первая ракетка мира в парном разряде, чемпион Australian Open — 2024 в паре Рохан Бопанна объявил о завершении карьеры.

«Как попрощаться с тем, что придало смысл всей твоей жизни? После 20 незабываемых лет на турнирах пришло время… Я официально завершаю карьеру. Мне тяжело писать это, но я благодарен. Мой путь начался в маленьком городе Кург в Индии: рубка дров, чтобы сделать подачу сильнее, пробежки через кофейные плантации для выносливости, погоня за мечтой на некачественных кортах, чтобы играть под софитами крупнейших арен мира. Всё это кажется нереальным. Теннис для меня был не просто игрой. Он давал смысл, когда я терялся, силу, когда я был сломлен, и веру, когда весь мир во мне сомневался», – написал Бопанна на своей странице в социальных сетях.

Бопанна — самый возрастной теннисист, становившийся лидером мирового рейтинга в паре. Он установил данное достижение в 43 года.

