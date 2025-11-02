Скидки
Гауфф — об азиатской части сезона: турниры, где чувствуешь себя очень расслаблено

Гауфф — об азиатской части сезона: турниры, где чувствуешь себя очень расслаблено
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, было ли что-то особенное для неё в азиатской части сезона-2025.

— В этом году ты выиграла турнир в Ухане, а за последние три года ни одна теннисистка не одержала больше побед в Азии, чем ты. Что особенного для тебя в этом отрезке сезона, в этой части света?
— Думаю, главное — это то, что это уже после сезона «Больших шлемов». Чувствую, что уровень стресса падает до самого минимума. Хотелось бы иметь такое состояние круглый год, но не всегда получается «притворяться, пока не получится по-настоящему». А там и притворяться не нужно — всё естественно.

Наверное, это главное. Ну и, конечно, болельщики — они невероятно поддерживают, дарят подарки, создают ощущение, что тебя действительно ждут. Это те турниры, где чувствуешь себя очень расслабленно, но не настолько, чтобы терять концентрацию — ведь болельщики не дают тебе выпадать из игры, – сказала Гауфф в интервью Sky Sports.

