«Моя подруга и любимая теннисистка». Пивоварова выложила фото с Соболенко
Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова выложила совместное фото с Ариной Соболенко и поздравила её с завершением сезона на первой строчке в мировом рейтинге.

Фото: страница пивоваровой в социальных сетях

«Моя подруга и любимая теннисистка закончила год первой. 55 недель на первой строчке рейтинга — Арина Соболенко», — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.

Соболенко завершит 2025 год на первой позиции, даже если проиграет все матчи группового этапа на Итоговом турнире WTA. Второе место по итогам сезона останется за шестикратной чемпионкой мэйджоров Игой Швёнтек из Польши. В текущем сезоне Арина Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия).

