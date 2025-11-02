Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В финале она обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер (235-я строчка рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 41 минуту. За это время Блинкова не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Таггер шесть подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Российская теннисистка выиграла второй титул в карьере и первый с 2022 года. По итогам турнира WTA-250 в Цзюцзяне она войдёт в топ-70 мирового рейтинга.