Анна Блинкова выиграла первый турнир WTA с 2022 года

Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова выиграла первый титул с 2022 года. Сегодня, 2 ноября, она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В финале Блинкова обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер (235-я строчка рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Напомним, в 2022 году Блинкова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Российская теннисистка выиграла второй титул в карьере. По итогам турнира WTA-250 в Цзюцзяне она войдёт в топ-70 мирового рейтинга, что позволит ей выступить в основной сетке Открытого чемпионата Австралии — 2026.