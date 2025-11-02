21-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко одержала победу на турнире WTA-250 в Гонконге, обыграв в финальном матче соревнований испанку Кристину Букшу (68-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. За время матча Виктория Мбоко выполнила девять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 14 брейк-пойнтов. Кристина Букша сделала в игре два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 13 брейк-пойнта.

Для 19-летней Виктории Мбоко титул на турнире в Гонконге стал вторым в сезоне. Ранее она впервые в карьере одержала победу на «тысячнике» в Монреале.