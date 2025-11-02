Скидки
Теннис Новости

Виктория Мбоко — Кристина Букша, результат матча 2 ноября 2025, счет 2:1, финал турнира WTA-250 в Гонконге

Виктория Мбоко одержала победу на турнире WTA-250 в Гонконге
Комментарии

21-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко одержала победу на турнире WTA-250 в Гонконге, обыграв в финальном матче соревнований испанку Кристину Букшу (68-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:2.

Гонконг. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Кристина Букша
68
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 11 2
7 		6 9 6
         
Виктория Мбоко
21
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. За время матча Виктория Мбоко выполнила девять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 14 брейк-пойнтов. Кристина Букша сделала в игре два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 13 брейк-пойнта.

Для 19-летней Виктории Мбоко титул на турнире в Гонконге стал вторым в сезоне. Ранее она впервые в карьере одержала победу на «тысячнике» в Монреале.

Сетка турнира в Гонконге
Календарь турнира в Гонконге
Мирра и Диана дебютируют на Итоговом чемпионате! Блинкова завоевала титул Цзюцзяна. LIVE!
Live
Мирра и Диана дебютируют на Итоговом чемпионате! Блинкова завоевала титул Цзюцзяна. LIVE!
