«Нужно стараться быть на шаг впереди». Оже-Альяссим — о настрое на финал с Синнером

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, как планирует психологически настраиваться на финальный матч турнира серии «Мастерс» с итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится сегодня, 2 ноября.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Именно ради этого я тренируюсь и готовлюсь — не только в теннисном плане, но и ментально. Ты представляешь себе такие моменты и настраиваешься на то, что останешься спокойным под давлением, примешь правильные решения, не поддашься эмоциям и не будешь реагировать импульсивно на происходящее. Нужно стараться быть на шаг впереди, чётко понимать, что ты собираешься делать. Это немного похоже на то, как действуют великие баскетболисты — вроде Кевина Дюранта: просто стараешься исполнить правильный бросок в нужный момент. Всё сводится к точности и к тому, чтобы сделать верный ход», – сказал Оже-Альяссим в студии Tennis Channel.

