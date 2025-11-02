«Нужно стараться быть на шаг впереди». Оже-Альяссим — о настрое на финал с Синнером

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, как планирует психологически настраиваться на финальный матч турнира серии «Мастерс» с итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится сегодня, 2 ноября.

«Именно ради этого я тренируюсь и готовлюсь — не только в теннисном плане, но и ментально. Ты представляешь себе такие моменты и настраиваешься на то, что останешься спокойным под давлением, примешь правильные решения, не поддашься эмоциям и не будешь реагировать импульсивно на происходящее. Нужно стараться быть на шаг впереди, чётко понимать, что ты собираешься делать. Это немного похоже на то, как действуют великие баскетболисты — вроде Кевина Дюранта: просто стараешься исполнить правильный бросок в нужный момент. Всё сводится к точности и к тому, чтобы сделать верный ход», – сказал Оже-Альяссим в студии Tennis Channel.