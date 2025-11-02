Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Мбоко дебютирует в топ-20 мирового рейтинга

Виктория Мбоко дебютирует в топ-20 мирового рейтинга
Комментарии

Канадская теннисистка Виктория Мбоко дебютирует в топ-20 мирового рейтинга по итогам турнира WTA-250 в Гонконге. Сегодня, 2 ноября, в финальном матче соревнований Мбоко обыграла испанку Кристину Букшу (68-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:2.

Гонконг. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Кристина Букша
68
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 11 2
7 		6 9 6
         
Виктория Мбоко
21
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Таким образом, 19-летняя Мбоко станет 18-й ракеткой мира и обновит свой карьерный рекорд. За победу на турнире WTA-250 в Гонконге она получит $ 275 094 и 250 рейтинговых очков.

Для канадской теннисистки титул на турнире в Гонконге стал вторым в сезоне. Ранее Виктория впервые в карьере одержала победу на «тысячнике» в Монреале.

Материалы по теме
Блинкова в Цзюцзяне выиграла второй титул в карьере! Приданкина взяла трофей в паре
Блинкова в Цзюцзяне выиграла второй титул в карьере! Приданкина взяла трофей в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android