Канадская теннисистка Виктория Мбоко дебютирует в топ-20 мирового рейтинга по итогам турнира WTA-250 в Гонконге. Сегодня, 2 ноября, в финальном матче соревнований Мбоко обыграла испанку Кристину Букшу (68-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:2.

Таким образом, 19-летняя Мбоко станет 18-й ракеткой мира и обновит свой карьерный рекорд. За победу на турнире WTA-250 в Гонконге она получит $ 275 094 и 250 рейтинговых очков.

Для канадской теннисистки титул на турнире в Гонконге стал вторым в сезоне. Ранее Виктория впервые в карьере одержала победу на «тысячнике» в Монреале.