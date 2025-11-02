Виктория Мбоко дебютирует в топ-20 мирового рейтинга
Канадская теннисистка Виктория Мбоко дебютирует в топ-20 мирового рейтинга по итогам турнира WTA-250 в Гонконге. Сегодня, 2 ноября, в финальном матче соревнований Мбоко обыграла испанку Кристину Букшу (68-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:2.
Гонконг. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
68
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 11
|2
|
|6 9
|6
21
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Таким образом, 19-летняя Мбоко станет 18-й ракеткой мира и обновит свой карьерный рекорд. За победу на турнире WTA-250 в Гонконге она получит $ 275 094 и 250 рейтинговых очков.
Для канадской теннисистки титул на турнире в Гонконге стал вторым в сезоне. Ранее Виктория впервые в карьере одержала победу на «тысячнике» в Монреале.
