«Не зацикливаюсь на этом». Швёнтек — о возможном возвращении на первую строчку рейтинга

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, задумывается ли она о возвращении на первую строчку рейтинга после успешного старта на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Швёнтек обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 6:1, 6:3.

— Думаешь, ли ты, что эта победа может стать следующим шагом к возвращению на первую строчку мирового рейтинга? Ты сейчас к этому стремишься?

— Ой, стоп! (смеётся). Я просто выиграла один матч! Думаю, Арина тоже сыграет великолепно. Так что нет, я вообще на этом не зацикливаюсь. Я немного думала об этом перед китайской серией турниров, но поняла, что это не тот путь. Я осознавала, что мне нужно сыграть много турниров, чтобы её обойти, но, думаю, сейчас важнее качество, чем количество. И я об этом помню. Поэтому просто довольна тем, как сегодня сыграла. И независимо от того, какое у меня место в рейтинге, если я чувствую, что развиваюсь как игрок — для меня это уже победа, – сказала Швёнтек в интервью Tennis Channel.