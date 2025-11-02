Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, какие изменения произошли в её игре и жизни после US Open – 2025.

— Как ты чувствуешь, что изменилось с момента US Open в тебе, в твоей игре?

— Думаю… Ну, очевидно, теперь меньше внимания, не знаю, гораздо меньше. US Open — это прямо пик из пиков, самое пристальное внимание. Было непросто, потому что я привыкла к вниманию, но в тот момент его было будто в десять раз больше, серьёзно. После всего этого, если честно, я многое поняла — это был для меня важный опыт. Я совершенно не жалею ни о чём, ни о каких своих решениях. Я бы всё повторила тысячу раз. Это сделало меня лучше — и как игрока, и как человека, на корте и вне его.

В туре иногда кажется, что ты уже всё поняла, научилась со всем справляться, но всегда появляется что-то новое. Это был для меня новый опыт, и я уверена, что не последний — в будущем наверняка будут ещё моменты, когда внимание будет сосредоточено на мне, может, не из-за тенниса, а из-за чего-то личного, – сказала Гауфф в интервью Sky Sports.