Швёнтек — о матче с Киз: использовала каждую возможность, чтобы оказать на неё давление

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз в стартовом матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Я сосредоточилась на себе и на своей тактике. Могла делать всё, что хотела, и именно этим я больше всего довольна. Моя концентрация была хорошей от начала до конца. Это определённо был позитивный день — я использовала каждую возможность, чтобы оказать на неё давление, и это оправдало себя», – сказала Швёнтек в интервью Sky Sports.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.

