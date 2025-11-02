Швёнтек — о матче с Киз: использовала каждую возможность, чтобы оказать на неё давление
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз в стартовом матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
01 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Мэдисон Киз
М. Киз
«Я сосредоточилась на себе и на своей тактике. Могла делать всё, что хотела, и именно этим я больше всего довольна. Моя концентрация была хорошей от начала до конца. Это определённо был позитивный день — я использовала каждую возможность, чтобы оказать на неё давление, и это оправдало себя», – сказала Швёнтек в интервью Sky Sports.
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.
