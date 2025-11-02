«Я сделала это!» Блинкова поделилась эмоциями после победы на турнире WTA-250 в Цзюцзяне
Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова прокомментировала победу на турнире WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В финале она обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер (235-я строчка рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.
Цзюцзян. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 10:40 МСК
95
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
235
Лилли Таггер
Л. Таггер
«Уехала из дома 8 сентября. За это время сыграла так много турниров и часто проигрывала в первом или втором раунде. Но продолжала упорно работать, тренировалась каждый день и верила, что всё ещё могу добиться хорошего результата даже на последнем турнире сезона. И я сделала это!» — сказала Блинкова после матча.
Российская теннисистка выиграла второй титул в карьере и первый с 2022 года. По итогам турнира WTA-250 в Цзюцзяне она войдёт в топ-70 мирового рейтинга.
