Главная Теннис Новости

Андреева/Шнайдер — Дабровски/Рутлифф, результат матча 2 ноября 2025, счет 0:2, Итоговый турнир WTA – 2025

Андреева и Шнайдер проиграли в стартовом матче парного разряда Итогового турнира WTA
Комментарии

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в стартовом матче парного разряда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Россиянки уступили канадо-новозеландскому дуэту Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча пара Андреева/Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Дабровски и Рутлифф сделали в игре два эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми за матч.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими чемпионками турнира являются Дабровски и Рутлифф.

Таблица парного разряда Итогового турнира WTA
Календарь парного разряда Итогового турнира WTA
Комментарии
