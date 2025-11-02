Андреева и Шнайдер проиграли в стартовом матче парного разряда Итогового турнира WTA
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в стартовом матче парного разряда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Россиянки уступили канадо-новозеландскому дуэту Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф со счётом 3:6, 6:7 (2:7).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
02 ноября 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча пара Андреева/Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Дабровски и Рутлифф сделали в игре два эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми за матч.
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими чемпионками турнира являются Дабровски и Рутлифф.
