Андреева и Шнайдер проиграли в стартовом матче парного разряда Итогового турнира WTA

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в стартовом матче парного разряда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Россиянки уступили канадо-новозеландскому дуэту Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча пара Андреева/Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Дабровски и Рутлифф сделали в игре два эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми за матч.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими чемпионками турнира являются Дабровски и Рутлифф.