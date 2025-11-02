Блинкова: довольна уровнем своей игры на турнире в Цзюцзяне

Российская теннисистка 95-я ракетка мира Анна Блинкова оценила свою игру на турнире WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В финале она обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер (235-я строчка рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

«Особого плана на финальный матч у меня не было. Мне было необходимо играть агрессивно и уверенно, диктовать ритм игры и пользоваться всеми шансами. Рада, что удалось. Очень довольна уровнем своей игры на этой неделе, показала отличный теннис, была психологически устойчива. Пусть все матчи на турнире выиграла в двух сетах, но были сложные моменты, долгие розыгрыши. Рада победе и тому, как справилась с давлением», — приводит слова Блинковой WTA.

Российская теннисистка выиграла второй титул в карьере и первый с 2022 года. По итогам турнира WTA-250 в Цзюцзяне она войдёт в топ-70 мирового рейтинга.