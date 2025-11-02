Скидки
Теннис

Феликс Оже-Альяссим — Янник Синнер, результат матча 2 ноября 2025, счёт 0:2, финал Мастерса в Париже

Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Париже
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в финале «Мастерса» в Париже. Со счётом 6:4, 7:6 (7:4) он обыграл канадского спортсмена, 10-го номера рейтинга АТР Феликса Оже-Альяссима.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча длилась 1 час 51 минуту. За это время Синнер реализовал один брейк-пойнт из шести, выполнил шесть подач навылет и допустил две двойные ошибки. Оже-Альяссим выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки. Канадец совершил 13 невынужденных ошибок против 8 у своего соперника.

Для Синнера этот титул стал пятым в сезоне. Ранее итальянец уже брал титулы на Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне, турнирах в Вене и Пекине.

Сетка турнира в Париже
Комментарии
