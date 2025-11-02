Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Париже

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в финале «Мастерса» в Париже. Со счётом 6:4, 7:6 (7:4) он обыграл канадского спортсмена, 10-го номера рейтинга АТР Феликса Оже-Альяссима.

Встреча длилась 1 час 51 минуту. За это время Синнер реализовал один брейк-пойнт из шести, выполнил шесть подач навылет и допустил две двойные ошибки. Оже-Альяссим выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки. Канадец совершил 13 невынужденных ошибок против 8 у своего соперника.

Для Синнера этот титул стал пятым в сезоне. Ранее итальянец уже брал титулы на Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне, турнирах в Вене и Пекине.