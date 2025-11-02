Арина Соболенко рассказала, что для неё является базовым минимумом и роскошным максимумом

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением, что она считает роскошным максимумом и базовым минимумом для себя. Спортсменка заявила, что для неё спорить с тренером нормально.

— Снять TikTok с соперником?

— Роскошный максимум (смеётся).

— День без телефона?

— Роскошный максимум, просто невыполнимый.

— Победа на тай-брейке?

— Базовый минимум, наверное, хочется сказать, да? Но вообще — роскошный максимум.

— Спорить с тренером?

— Базовый минимум, камон.

— Победа в два сета?

— Роскошный максимум, но хочется, чтобы стала базовым максимумом, — сказала Соболенко в телеграм-канале First&Red.