Арина Соболенко рассказала, что для неё является базовым минимумом и роскошным максимумом

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением, что она считает роскошным максимумом и базовым минимумом для себя. Спортсменка заявила, что для неё спорить с тренером нормально.
— Снять TikTok с соперником?
— Роскошный максимум (смеётся).
— День без телефона?
— Роскошный максимум, просто невыполнимый.
— Победа на тай-брейке?
— Базовый минимум, наверное, хочется сказать, да? Но вообще — роскошный максимум.
— Спорить с тренером?
— Базовый минимум, камон.
— Победа в два сета?
— Роскошный максимум, но хочется, чтобы стала базовым максимумом, — сказала Соболенко в телеграм-канале First&Red.