Турсунов объяснил, почему Алькарас проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением насчёт поражения во втором круге «Мастерса» в Париже лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Испанец уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
«Возможно, у Карлоса был плохой день. Кто-то приходит в офис, у него голова болит, что-то не клеится — ты спрятался за монитором, тебя никто не видит. А здесь всё у всех на глазах», — приводит слова Турсунова телеграм-канал BB Tennis.
Норри удалось прервать серию испанца из девяти финалов на уровне ATP. Британец впервые в карьере обыграл первую ракетку мира.
