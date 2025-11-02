Турсунов объяснил, почему Алькарас проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением насчёт поражения во втором круге «Мастерса» в Париже лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Испанец уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

«Возможно, у Карлоса был плохой день. Кто-то приходит в офис, у него голова болит, что-то не клеится — ты спрятался за монитором, тебя никто не видит. А здесь всё у всех на глазах», — приводит слова Турсунова телеграм-канал BB Tennis.

Норри удалось прервать серию испанца из девяти финалов на уровне ATP. Британец впервые в карьере обыграл первую ракетку мира.