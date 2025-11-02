Скидки
Турсунов объяснил, почему Алькарас проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Турсунов объяснил, почему Алькарас проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Дмитрий Турсунов
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением насчёт поражения во втором круге «Мастерса» в Париже лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Испанец уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Возможно, у Карлоса был плохой день. Кто-то приходит в офис, у него голова болит, что-то не клеится — ты спрятался за монитором, тебя никто не видит. А здесь всё у всех на глазах», — приводит слова Турсунова телеграм-канал BB Tennis.

Норри удалось прервать серию испанца из девяти финалов на уровне ATP. Британец впервые в карьере обыграл первую ракетку мира.

