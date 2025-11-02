Скидки
«Я всё ещё не верю». Денис Шаповалов высказался об уходе Рохана Бопанны из тенниса

Денис Шаповалов
Канадский теннисист 24-я ракетка мира Денис Шаповалов высказался об уходе чемпиона Australian Open — 2024 в парном разряде Рохана Бопанны из тенниса. 45-летний спортсмен объявил о завершении карьеры накануне.

«Было честью делить с тобой корт, стать пусть и небольшой, но частью твоей невероятной карьеры. Благодарен за то, что ты был моим наставником и другом в туре. Никогда не забуду всё, что мы вместе пережили!

P.S. Я всё ещё не верю, что ты правда заканчиваешь карьеру!» — написал Шаповалов в социальных сетях.

Бопанна стал самым возрастным теннисистом, который возглавил мировой рейтинг в паре. Он установил данное достижение в 43 года.

Экс первая ракетка мира Бопанна объявил о завершении карьеры
