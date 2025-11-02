Джаниче Чен стала чемпионкой турнира WTA-250 в Ченнае, обыграв Кимберли Биррелл

82-я ракетка мира индонезийская теннисистка Джаниче Чен стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Ченнае (Индия). В решающем матче она обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл (117-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась ровно 2 часа. В её рамках Чен пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Биррелл ни одного эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.

Для 23-летней Джаниче Чен титул в Ченнае стал дебютным в карьере. В обновлённом рейтинге WTA представительница Индонезии обновит наивысшую позицию и станет 53-й ракеткой мира.