Карен Хачанов прокомментировал снятие с турнира в Афинах

Карен Хачанов прокомментировал снятие с турнира в Афинах
Карен Хачанов
Комментарии

Российский теннисист 14-я ракетка мира Карен Хачанов высказался по поводу снятия с турнира категории АТР-250 в Афинах. Соревнования на хардовом покрытии в Греции проходят с 2 по 8 ноября.

«Очень ждал возможности приехать и сыграть перед такой потрясающей публикой и в таком красивом городе, как Афины. Надеюсь, в следующем году у меня получится вернуться! Желаю Джордже (Брату Новака Джоковича, директору соревнований. — Прим. «Чемпионата») и всей команде успешного турнира. Обнимаю, Карен», — написал Хачанов в социальных сетях.

Ранее Хачанов уступил в третьем круге «Мастерса» в Париже австралийцу Алексу де Минору со счётом 2:6, 2:6.

