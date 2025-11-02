Арина Соболенко уверенно обыграла Жасмин Паолини на старте Итогового чемпионата WTA

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Соболенко 11 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Паолини два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Соболенко сыграет с американкой Кори Гауфф, а Жасмин Паолини встретится с Джессикой Пегулой.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей является Кори Гауфф.