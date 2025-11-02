Скидки
Теннис

Арина Соболенко — Жасмин Паолини, результат матча 2 ноября, счёт 2:0, групповой этап Итогового чемпионата WTA

Арина Соболенко уверенно обыграла Жасмин Паолини на старте Итогового чемпионата WTA


Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA со счётом 6:3, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Соболенко 11 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Паолини два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Соболенко сыграет с американкой Кори Гауфф, а Жасмин Паолини встретится с Джессикой Пегулой.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей является Кори Гауфф.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Новости. Теннис
Все новости RSS

