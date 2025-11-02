Арина Соболенко назвала имя теннисистки, которая сильнее неё

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко приняла участие в конкурсе «Молчи, пока не услышишь игрока, который сильнее тебя». Спортсменка считает, что сильнее неё является 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс.

Соболенко также услышала имена Марии Шараповой, Кори Гауфф, Мирры Андреевой, Жасмин Паолини, Аманды Анисимовой и Иги Швёнтек. После этого белоруска отметила, что ни одна из её соперниц не является слабой.

«Тяжело. Мы все друг друга в чём-то лучше, поэтому невозможно кого-то обидеть. Тренд, на самом деле, стрёмный», — сказала Соболенко в телеграм-канале First&Red.