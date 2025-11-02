Соболенко и Швёнтек — первая пара в топ-2 с 2013-го, кто одержал 60 и более побед за сезон

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко (60) и вторая ракетка мира Ига Швёнтек (63) из Польши стали первой парой, кто одержал более 60 побед на уровне WTA в календарном году с 2013 года, когда это сделали Серена Уильямс и Агнешка Радваньска.

На Итоговом чемпионате WTA в группе Штеффи Граф Соболенко на старте обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:1. Ига Швёнтек в группе Серены Уильямс оказалась сильнее американки Мэдисон Киз (6:1, 6:2).

В этом сезоне Соболенко стала чемпионкой турниров в Брисбене, Майами, Мадриде и на US Open. Швёнтек завоевала титулы в Сеуле, Цинциннати и на Уимблдоне.