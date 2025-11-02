Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Особенное чувство». Соболенко — о том, что завершает сезон в статусе первой ракетки мира

«Особенное чувство». Соболенко — о том, что завершает сезон в статусе первой ракетки мира
Арина Соболенко
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих ощущениях от того, что завершает сезон-2025 в ранге лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Это особенное чувство. Безумно счастлива и горжусь проделанной работой, тем, что становлюсь всё лучше с каждым днём. Очень хочу, чтобы нам удалось удержаться на вершине», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Сегодня, 2 ноября, Арина Соболенко одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини в матче группового этапа Итогового турнира WTA в Эр-Рияде со счётом 6:3, 6:1.

Материалы по теме
Кто станет соперницей Соболенко? Первое американское дерби на Итоговом! LIVE!
Live
Кто станет соперницей Соболенко? Первое американское дерби на Итоговом! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android