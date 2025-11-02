«Особенное чувство». Соболенко — о том, что завершает сезон в статусе первой ракетки мира

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих ощущениях от того, что завершает сезон-2025 в ранге лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Это особенное чувство. Безумно счастлива и горжусь проделанной работой, тем, что становлюсь всё лучше с каждым днём. Очень хочу, чтобы нам удалось удержаться на вершине», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Сегодня, 2 ноября, Арина Соболенко одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини в матче группового этапа Итогового турнира WTA в Эр-Рияде со счётом 6:3, 6:1.