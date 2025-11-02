Арина Соболенко провела 500-й матч в карьере на уровне WTA
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко провела 500-й матч в карьере на уровне WTA (за исключением Кубка Билли Джин Кинг). На старте группового этапа Итогового чемпионата WTA она уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
За карьеру Соболенко завоевала 21 титул. В этом сезоне Арина стала чемпионкой турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также защитила титул на US Open.
На Итоговом чемпионате WTA белорусская теннисистка в следующем матче сыграет с действующей победительницей соревнований Кори Гауфф.
