Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко провела 500-й матч в карьере на уровне WTA

Арина Соболенко провела 500-й матч в карьере на уровне WTA
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко провела 500-й матч в карьере на уровне WTA (за исключением Кубка Билли Джин Кинг). На старте группового этапа Итогового чемпионата WTA она уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

За карьеру Соболенко завоевала 21 титул. В этом сезоне Арина стала чемпионкой турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также защитила титул на US Open.

На Итоговом чемпионате WTA белорусская теннисистка в следующем матче сыграет с действующей победительницей соревнований Кори Гауфф.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Кто станет соперницей Соболенко? Первое американское дерби на Итоговом! LIVE!
Live
Кто станет соперницей Соболенко? Первое американское дерби на Итоговом! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android