Арина Соболенко провела 500-й матч в карьере на уровне WTA

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко провела 500-й матч в карьере на уровне WTA (за исключением Кубка Билли Джин Кинг). На старте группового этапа Итогового чемпионата WTA она уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.

За карьеру Соболенко завоевала 21 титул. В этом сезоне Арина стала чемпионкой турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также защитила титул на US Open.

На Итоговом чемпионате WTA белорусская теннисистка в следующем матче сыграет с действующей победительницей соревнований Кори Гауфф.