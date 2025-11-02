Скидки
Янник Синнер вновь станет первой ракеткой мира

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер вновь станет первой ракеткой мира завтра, 3 ноября. После победы на «Мастерсе» в Париже (Франция) в лайв-рейтинге он уже обошёл шестикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

В решающем матче в Париже итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Эта победа стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open.

Напомним, Синнер опустился в рейтинге на вторую позицию после того как не смог защитить титул US Open.

