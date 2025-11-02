Янник Синнер вновь станет первой ракеткой мира
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер вновь станет первой ракеткой мира завтра, 3 ноября. После победы на «Мастерсе» в Париже (Франция) в лайв-рейтинге он уже обошёл шестикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
В решающем матче в Париже итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Эта победа стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open.
Напомним, Синнер опустился в рейтинге на вторую позицию после того как не смог защитить титул US Open.
