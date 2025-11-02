Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер в пятый раз в карьере выиграл «Мастерс»

Янник Синнер в пятый раз в карьере выиграл «Мастерс»
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер в пятый раз за свою профессиональную карьеру одержал победу на турнире серии «Мастерс». Сегодня, 2 ноября, он выиграл соревнования в Париже, где в финале встретился с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Он одолел канадца со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Ранее Синнеру удавалось выиграть «Мастерсы» в Торонто (2023 год), Майами, Цинциннати и Шанхае (все — 2024).

После победы в Париже Синнер вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Также он стал пятым игроком, выигравшим пять из шести хардовых «Мастерсов» после Новака Джоковича, Роджера Федерера, Энди Маррея и Даниила Медведева.

Материалы по теме
Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android