Янник Синнер в пятый раз в карьере выиграл «Мастерс»
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер в пятый раз за свою профессиональную карьеру одержал победу на турнире серии «Мастерс». Сегодня, 2 ноября, он выиграл соревнования в Париже, где в финале встретился с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Он одолел канадца со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Ранее Синнеру удавалось выиграть «Мастерсы» в Торонто (2023 год), Майами, Цинциннати и Шанхае (все — 2024).
После победы в Париже Синнер вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Также он стал пятым игроком, выигравшим пять из шести хардовых «Мастерсов» после Новака Джоковича, Роджера Федерера, Энди Маррея и Даниила Медведева.
