Янник Синнер в пятый раз в карьере выиграл «Мастерс»

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер в пятый раз за свою профессиональную карьеру одержал победу на турнире серии «Мастерс». Сегодня, 2 ноября, он выиграл соревнования в Париже, где в финале встретился с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Он одолел канадца со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Ранее Синнеру удавалось выиграть «Мастерсы» в Торонто (2023 год), Майами, Цинциннати и Шанхае (все — 2024).

После победы в Париже Синнер вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Также он стал пятым игроком, выигравшим пять из шести хардовых «Мастерсов» после Новака Джоковича, Роджера Федерера, Энди Маррея и Даниила Медведева.