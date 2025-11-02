Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер завоевал пятый титул в сезоне и 23-й в карьере. Сегодня, 2 ноября, он стал победителем «Мастерса» в Париже (Франция). В решающем матче итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Ранее в этом сезоне Синнер завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open. По итогам соревнований в Париже итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Напомним, спортсмен опустился в рейтинге на вторую позицию после того как не смог защитить титул US Open.