Янник Синнер выиграл 26-й матч подряд на крытом харде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 26-й матч подряд на крытом корте. Сегодня, 2 ноября, он стал победителем «Мастерса» в Париже (Франция). В решающем матче итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

В последний раз на закрытом корте Синнер проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса — 2023, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP — 2024, Кубке Дэвиса — 2024 и «пятисотнике» в Вене (Австрия).