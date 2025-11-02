Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер выиграл 26-й матч подряд на крытом харде

Янник Синнер выиграл 26-й матч подряд на крытом харде
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 26-й матч подряд на крытом корте. Сегодня, 2 ноября, он стал победителем «Мастерса» в Париже (Франция). В решающем матче итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В последний раз на закрытом корте Синнер проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса — 2023, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP — 2024, Кубке Дэвиса — 2024 и «пятисотнике» в Вене (Австрия).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Янник Синнер завоевал пятый титул в сезоне и 23-й в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android