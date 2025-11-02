Янник Синнер выиграл 26-й матч подряд на крытом харде
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 26-й матч подряд на крытом корте. Сегодня, 2 ноября, он стал победителем «Мастерса» в Париже (Франция). В решающем матче итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
В последний раз на закрытом корте Синнер проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса — 2023, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP — 2024, Кубке Дэвиса — 2024 и «пятисотнике» в Вене (Австрия).
