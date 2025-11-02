Скидки
Теннис

Синнер выиграл «Мастерс» без потери сетов. Это первый случай после Алькараса в 2023 году

Янник Синнер
Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер завоевал титул турнира серии «Мастерс» без потери сетов. Это первый случай после аналогичной победы испанца Карлоса Алькараса в Индиан-Уэллсе-2023, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 2 ноября, Синнер со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл канадского спортсмена, 10-го номера рейтинга АТР Феликса Оже-Альяссима.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча длилась 1 час 51 минуту. За это время Синнер реализовал один брейк-пойнт из шести, выполнил шесть подач навылет и допустил две двойные ошибки. Для итальянца этот титул стал пятым в сезоне. Ранее он уже брал титулы на Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне, турнирах в Вене и Пекине.

