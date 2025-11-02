Синнер выиграл «Мастерс» без потери сетов. Это первый случай после Алькараса в 2023 году
Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер завоевал титул турнира серии «Мастерс» без потери сетов. Это первый случай после аналогичной победы испанца Карлоса Алькараса в Индиан-Уэллсе-2023, сообщает Opta Ace.
Сегодня, 2 ноября, Синнер со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл канадского спортсмена, 10-го номера рейтинга АТР Феликса Оже-Альяссима.
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Встреча длилась 1 час 51 минуту. За это время Синнер реализовал один брейк-пойнт из шести, выполнил шесть подач навылет и допустил две двойные ошибки. Для итальянца этот титул стал пятым в сезоне. Ранее он уже брал титулы на Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне, турнирах в Вене и Пекине.
