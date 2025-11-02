Скидки
Оже-Альяссим произнёс трогательную речь после поражения от Синнера в финале «Мастерса»

Феликс Оже-Альяссим
Комментарии

Канадский теннисист 10-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим высказался после поражения в финале «Мастерса» в Париже. Со счётом 4:6, 6:7 (4:7) он уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Проигрывать в финале никогда не просто. Янник, поздравляю тебя и твою команду. Ты заставляешь всех теннисистов, включая меня, совершенствоваться, становиться лучше. Могу только отдать тебе должное и снять шляпу за весь прогресс с тех пор, как мы знакомы. Кажется, когда нам было 16 или 17 лет, мы играли в FIFA, с тех пор ты стал играть гораздо лучше (смеётся)», — сказал Оже-Альяссим в своей речи на корте.

После победы на соревнованиях в Париже Синнер вновь возглавит рейтинг АТР, обойдя испанца Карлоса Алькараса.

Комментарии
