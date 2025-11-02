Янник Синнер — четвёртый с 1990 года, кто выиграл «Мастерс» в Париже без потери сета

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком с 1990 года, кто выиграл «Мастерс» в Париже (Франция), не проиграв ни сета. Ранее таким достижением могли похвастаться Стефан Эдберг (1990), Роджер Федерер (2011) и Новак Джокович (2014, 2019).

В решающем матче в Париже итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Эта победа стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open. По итогам соревнований в Париже итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open.